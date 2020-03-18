İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde başlayarak öğleden sonraya kadar ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı düzenlenen yarışmanın finali ise aynı akşam Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ayrı ayrı komisyonlar huzurunda ilkokul kategorisinde 22, ortaokul kategorisinde 23 ve lise kategorisinde ise 18 öğrencinin kıyasıya yarıştığı ödüllü yarışmada ilkokul kategorisinde Tuğba Yavuz, Yusuf Mert Dalgıç ve Asya Çalışkan; ortaokul kategorisinde Ezgi Tuana Duran, Yağmur Nisa Okumuş ve Merve Yıldız; lise kategorisinde ise Edanur Çıtak, Melikenur Koç ve Ebubekir Demiralp ilk 3 sırayı alarak finale çıktı.

Final yarışması ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ile başladı.

Jüri üyeliklerini; Gülay Durukan, Evrim Yalçınkaya, Alperen Uluer Yaşar, Aslı Çam ve Fatih Yılmaz’ın yaptığı yarışmayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz, TÜRKAV Genel Sekreteri Zeki Toktaş, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, Çankırı Kamu Sen İl Başkanı İsmail Ayhan, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, aileler ve davetliler ilgiyle izledi.

Vakıf olarak Türk kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ellerinden gelen çaba gösterdiklerini belirten TÜRKAV Şube Başkanı İlyas Gül, yarışmada emeği geçen herkese ve öğrencilere teşekkür etti.

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ise konuşmasında bu tür programların Türk milletini yarına taşıyıp ayakta kalmasını sağladığını ifade ederek, “Türk milleti misyonu gereği dünyayı insanın insanca yaşayacağı bir yere çevirmek için çalışıyor. Bu mücadele İslamla şereflenene kadar fetih ruhuyla taşınmış sonra ise cihat ruhuyla yoluna devam etmiştir. Yılmadan kültürümüzü aktarmaya devam edeceğiz. Bizler vatan uğruna canımızı vermeye hazırız. Bu ruh devam ettiği sürece ikinci 15 Temmuz’u yaşatmayız” dedi.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Gün boyu yapılan elemeler sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde belirlenen üçer öğrenci finalde yarıştı. Öğrenciler İstiklal Marşı’nı en güzel şekilde okumak için başarılı şekilde performanslarını ortaya koyarken, davetlilerden de sık sık alkış aldılar.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmenin ardından sıralama şu şekilde oldu: “İlkokullar; birinci Tuba Yavuz, ikinci Asya Çalışkan, Yusuf Mert Dalgıç, ortaokullar; birinci Yağmur Nisa Okumuş, ikinci Ezgi Tuana Duran, üçüncü Merve Yıldız, liseler; birinci Melike Nur Koç, ikinci Eda Nur Çıtak, üçüncü Ebubekir Demiral.”

Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından dağıtıloı.

(Volkan SINAYUÇ)