“İstiklal Marşı” Sergisi

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü nedeniyle, TBMM’de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan “İstiklal Marşı 100 Yaşında” Sergisi’ne, Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı birlikte katıldılar.

Milletvekili Ceylan, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, ömrünü vatana ve millete hizmete adamış istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. (Haber Merkezi)

