“İstiklal Marşı şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin anıtıdır”

TDP Çorum İl Başkanı Er, İstiklal Marşının kabulünün 100’üncü yılını kutlayarak Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u da andı.

Devlet ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilişinin 100’üncü yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Er yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Milli marşlar, milletlerin birliğini sağlayan ve yaşatan temel öğelerdendir; İstiklal marşı, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk Milleti'ni ortak düşünce ve değerler düzleminde buluşturan eşsiz bir eserdir.

İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy, istiklal savaşında milletimizin ne için savaştığını, hangi duygularla vatanını koruduğunu bu şiirinde çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle istiklal marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan, edebiyatımızın seçkin bir örneği olarak kabul edilmektedir. İstiklal Marşı şahlanışın, onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtıdır. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü'nde İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 100’üncü yıldönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u, bütün İstiklal kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum”

(Haber Merkezi)

