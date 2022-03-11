İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü kutlandı

Devlet Tiyatrosu Salonu'ndaki törende Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabul edilişini tiyatro oyunuyla anlattı.



Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgeselin izletildiği etkinlikte, ayrıca Akif'in eserleri seslendirildi.

Törende İl Müftülüğünce İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini konu alan kompozisyon yarışmasında dereceye giren Nursena Biçer, Sümeyra Kanıgür, Elif Zümral Aktaş ve Beyzanur Atik'e ödülleri verildi.

Törene, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile öğretmen ve veliler katıldı.

(AA)

