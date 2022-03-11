“İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşımızın manifestosu”

“12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü” ile ilgili bir açıklama yapan Kavuncu, “Milletimizin azim ve kararlılığının nişanesi, Kurtuluş Savaşı’mızın manifestosu olarak ‘Korkma’ nidasıyla başlayan İstiklâl Marşı’mız, işgalcilere karşı ortak tavır, ortak ses ve ortak irade ile kazanılan zaferimizin kılavuzu olmuştur” ifadelerini kullandı.

Milli mücadele günlerinin meşakkatini ve zafere olan inancını taşıyan İstiklâl Marşı’nın Türk milletini her daim diri tutarak güçlü kıldığını ve istiklâl mücadelesinin bağımsızlıkla taçlandırılmasına vesile olduğunu belirten Kavuncu, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bütün ülkelerde Bağımsızlık, ancak milli mutabakatın tatbik edilmesiyle mümkün olmaktadır. Bugün kanlı savaşlarda bağımsızlık mücadelesi veren birçok ülkede, hala milli bir marş yoktur. Dolayısıyla Âkif, yazdığı marş ile görüntüde değil, dayatmalarla değil vatan toprağının her bir karışında hür yaşamak için mücadele vermiş ecdadımızın bu direnişinin beyannamesini, Cumhuriyetimizin kurucu metnini kaleme almıştır.

Binlerce şehidimizin kanı ile yazılan, Milletimizin bağımsızlığa adanmışlığının göstergesi, birlik ve beraberliğimizin en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy ile bu marşa hayat veren şehitlerimize, gazilerimize ve tüm kahramanlara Allah'tan rahmet diliyor ve onları minnetle, şükranla yâd ediyorum.” (Haber Merkezi)