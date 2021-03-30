İstiklal Marşı doğa yürüyüşü 

İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün 100. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Çorum’da doğa yürüyüşü düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında 100 kişinin katılığı yürüyüş Alagözyaylası’nda başlayarak Çatak Milli Tabiat Parkı’nda sona erdi. 10 kilometre süren yürüyüşün sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.

Yürüyüşe Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ile kamu kurum ve kuruluşlarından katılım oldu.



(Haber Merkezi)

