İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Çorum Belediyesi Bandosu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Fatih Caddesi'nde konser verdi.

Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, bandonun söylediği şarkı ve marşlara ıslık ve alkışlarla destek verdi.

Vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından bando eşliğinde okudu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının başlangıcının TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk geldiğini belirterek, "İnsanlar çifte mutluluk yaşıyor. Salgın nedeniyle zor geçen bugünlerde çifte mutluluk yaşatan Allah'a şükrediyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile mübarek ramazan ayını tebrik ediyorum." dedi.

Etkinlik, bando eşliğinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısının okunmasıyla sona erdi.

Belediye bandosu, etkinliğin ardından Gazi ve İnönü caddelerinde marşlar eşliğinde tur attı.

CHP Çorum İl Başkanlığınca da Pir Baba Parkı önünde kutlama gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile parti üyeleri ve vatandaşlar, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlik, konvoy düzenlenmesiyle son buldu.

AA