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“İstihdamda yüzde 4,8’lik artış bekleniyor”

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), 2019 yılı Mart ve Nisan aylarında Çorum’da 504 işyerini ziyaret ederek İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) yaptı.

“İstihdamda yüzde 4,8’lik artış bekleniyor”

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), 2019 yılı Mart ve Nisan aylarında Çorum’da 504 işyerini ziyaret ederek İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) yaptı.

25 Ekim 2019 Cuma 21:25
“İstihdamda yüzde 4,8’lik artış bekleniyor”

İŞKUR İl Müdürü Ali Şahan, araştırma kapsamında Çorum İşgücü Piyasasında İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ve İdari ve Destek Hizmetleri sektörlerinin ön planda olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, araştırmalar neticesinde Çorum genelinde 20 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinin 305 kişilik açık iş olduğu tespit edildiği, araştırma kapsamında Çorum genelinde açık iş sayısının en yüksek olduğu sektörün 183 kişi ile imalat sektörü olduğu, işverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler ise konfeksiyon işçisi, makineci (dikiş), satış elemanı (perakende) ve ütücü meslekleri olduğu kaydedildi.

Şahan, “Araştırma kapsamında ilimizde işverenlerin iş arayanlarda yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe, takım çalışması ile İletişim ve ifade yeteneği becerilerini aradıkları gözlenmiştir. İşverenler talep ettikleri işçileri en çok İŞKUR, akraba-eş dost ve kendi çalışanları aracılığı ile aradıklarını bildirmişlerdir. Çorum ilinde 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinin % 31,3’ü eleman temininde güçlük çektiğini bildirmişlerdir. Son bir yıl içerisinde araştırmaya katılan işyerleri toplan 489 işçiyi bulmada güçlük çektiklerini belirlenmiştir.

Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), ütücü, konfeksiyon işçisi, kaynakçı (oksijen ve elektrik), şoför-yük taşıma, garson (servis elemanı), ayakkabı imalatçısı (sayacı), satış danışmanı ve beden işçisi (genel) meslekleridir. Çorum ilinde 20 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde önümüzdeki bir yıl içerisinde 1.179 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının %4,8 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler İmalat, inşaat ve toptan ve perakende ticaret sektörleridir.

Araştırma kapsamında önümüzdeki bir yıl içerisinde ilimizde makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, kaynakçı (oksijen ve elektrik), ütücü ve müşteri hizmetleri görevlisi/asistanı mesleklerinde istihdam artışı beklenirken; tuğla imal işçisi, inşaat mühendisi ve Türk dili ve edebiyat öğretmeni mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir” dedi. (Haber Merkezi)

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