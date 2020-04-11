Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

İstihdama bir destek de Şahin Otomotiv’den

Çorum’un filo satış ve kiralamada öncü firmalarından olan Şahin Otomotiv, istihdama da katkısını sürdürüyor.

İstihdama bir destek de Şahin Otomotiv’den

Çorum’un filo satış ve kiralamada öncü firmalarından olan Şahin Otomotiv, istihdama da katkısını sürdürüyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 20:42
İstihdama bir destek de Şahin Otomotiv’den

Şirket bünyesinde şoförlü araç kiralama kısmında 150 kişilik istidam sağlayan firma bu ay içerisinde ek 40 kişilik istihdam daha sağlayarak, büyümeye devam ediyor.

Firma olarak yılsonuna kadar istihdam sayısını 50 kişi daha artırma hedefinde olduklarını belirten Şirket Yetkilisi Serdar Görücü, Çorum Şahin Otomotiv’in bir yan kuruluşu olan Filo Satış ve Kiralama olarak resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra şirketlere filo temininde geniş ürün yelpazesi sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Filo kiralama ve satışta Şahin Otomotiv olarak araç filolarını giderek büyüttüklerini ifade eden Serdar Görücü, Türkiye’nin 50’ye yakın şehrinde kamu, kurum ve kuruluşlara filo kiralama hizmeti verdiklerini kaydederek, Çorum’un adını da yurt genelinde duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

2020 yılı içerisindeki araç teslimatlarına da başladıklarını vurgulayan Görücü, koronavirüs salgını dolayısıyla ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi ancak bu süreçte hiçbir çalışanın işine son vermeyeceklerini aksine istihdamı büyütme hedefinde olduklarını aktardı.

Filo satış ve kiralamada kurumlara ve şirketlere yakıt tasarrufu sunan dayanıklı araçları ve satış sonrası servis ağı olan firmaları tercih ettiklerini anlatan Serdar Görücü, Şahin Otomotiv olarak Çorum’a katma değer kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ayrıca filo kiralamanın yanı sıra bireysel kiralama ve 2. el satış hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.

Çorum Şahin Otomotiv, Ankara yolu 1. kilometrede faaliyet gösteriyor.

İlgili Haberler
Başkan Aşgın, semt pazarlarını inceledi
Başkan Aşgın, semt pazarlarını inceledi
TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı
TGC’den “Yurttaşı gazetesiz bırakmayın” çağrısı
Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
Op.Dr. Semih Temel, Ramazan'da gebelik ve oruç hakkında bilgi verdi
Op.Dr. Semih Temel, Ramazan'da gebelik ve oruç hakkında bilgi verdi
7 bankaya para cezası
7 bankaya para cezası
Vatandaş “evde kal” çağrılarını dikkate almıyor
Vatandaş “evde kal” çağrılarını dikkate almıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim