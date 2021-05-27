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İstihdam endeksi % 6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.   

Güncel 27.05.2021, 20:05
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İstihdam endeksi % 6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 21,8 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 1,7 arttı. 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı ve inşaat sektöründe yüzde 14,8 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,7 azaldı. 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,8 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 arttı. 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 7,6, saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 13,7, saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 14,6, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 8,6 , saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 6,9, saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 6,4 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10 arttı.
(Haber Merkezi)

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