“İstihdam çok önemli”

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hafta sonu esnaf ziyareti yaptı. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte esnafla bir araya gelen Ceylan, ziyaretlerle sırasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti olarak her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Ceylan, “Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız birlik beraberlik, kardeşlik içinde Çorum’a hizmet etmek. Gelecek nesillere güzel bir ülke bırakmak istiyoruz” dedi.

MUHTARLARLA İSTİŞARE ETTİ

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, esnaf ziyaretlerinin ardından muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya, İskilip Karaağaç Köyü Muhtarı Mehmet Oruç, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, Yeniyol Muhtarı Seydi Demiray ile görüşen Ceylan, muhtarlardan gelen talepleri dinledi.

Devletle millet arasında köprü olan muhtarları her zaman önemsediklerini dile getiren Ceylan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarların yanında ve emrinde olduklarını söyledi.

İSKAD’DAN TEŞEKKÜR

Çorum İş Kadın Derneği (İSKAD) Başkanı Semrin Kaleli ve yönetim kurulu üyeleri de Ekonomiye Giriş, Un Women BM Kadın Birimi Kadının Ekonomik Alanda Güçlenmesi Projesi kapsamında verdiği desteklerden dolayı Ceylan’a teşekkür ettiler.

Proje ile minimum girişimci 100 kadına üretim satış ve pazarlama alanlarında yetiştirilerek istihdama dahil edileceğini kaydeden Ceylan, “Çorum’a katkı sunan, taş üstüne taş koyan tüm sivil toplum kuruluşlarımızın yanındayız. İstihdama yönelik projeleri bizim için ayrı bir önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

