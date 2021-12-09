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İster “oba konseptinde gençlik kampı” deyin, isterseniz “gençlik kampı konseptinde oba”...

Çorum Belediyesi, 128 belediyenin 283 projesi arasında birincilik alan “gençlik hizmetlerine yönelik” son derece farklı, özgün bir yatırıma imza attı. “Çorumlu Obası” bu anlamda, gerçekten Çorum’un yüzünü ağartan bir proje oldu. 

Güncel 09.12.2021, 21:30
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İster “oba konseptinde gençlik kampı” deyin, isterseniz “gençlik kampı konseptinde oba”...

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu projenin konsept olarak Türkiye’de ilk ve tek olduğunu belirtirken, “Tarihimizi ve kültürümüzü gençlere daha doğru anlatmak istiyoruz.  Onları az da olsa bu dijital, internet ve sosyal medya ortamından uzaklaştırarak, doğa ile iç içe olmalarını sağlamak istiyoruz” diyor. 
Başkan Aşgın, bir yıl boyunca farklı yaş gruplarından en az 20 bin genci bu kampa getirmeyi hedeflediklerini anlatarak, “Burada 10 adet 6 metre çapında oba çadırımız, 1 tane de 15 metre çapında otağımız var. Bunların hepsi orijinal. Biz bu çadırları Bilecik'te keçi kılından yaptırdık ve bütün yalıtımlarını sağladık” ifadesini kullanıyor. 

Çorum Belediyesi’nin yaptırdığı  'Çorumlu Obası Gençlik Kampı', AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen, 128 belediyeden 283 projenin yer aldığı yarışmada 'Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları' alanında birinci seçilmişti. 
Yine, 8 dönümlük alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin oba konseptindeki ilk gençlik kampı olan Çorumlu Gençlik Obası, 13 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.
10 ÇADIR, 1 OTAĞ, 1 SOSYAL TESİS
 Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yer alan Gençlik Obası'nda 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesis bulunuyor. Çorum Belediyesi tarafından yapılan obada gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kamplar da düzenlenebilecek. Kampta ayrıca geleneksel sporların yapılabileceği alanlar da yer alıyor. 
“ORİJİNAL BİR KAMP OLSUN İSTEDİK”
Çorumlu Obası Gençlik Kampı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, "Bulunduğumuz alan Türkiye'de ilk ve tek gençlik kampı konseptinde bir obadır. Tarihimizi ve kültürümüzü gençlere daha doğru anlatmak istiyoruz.  Onları az da olsa bu dijital, internet ve sosyal medya ortamından uzaklaştırarak, doğa ile iç içe olmasını sağlamak, onlara kendi tarihimizi ve kültürümüzü anlatmak istiyoruz. Nasıl yapalım diye düşündük ve ‘gençlik kampı yapalım ama çok orijinal bir kamp olsun’ istedik. Oba konseptinde gençlik kampının açılışını da 13 Ekim 2021 tarihinde yaptık. Hedefimiz, 1 yıl boyunca farklı yaş gruplarında en az 20 bin genci kampa getirebilmek.” dedi.
“KEÇİ KILINDAN BİLECİK’TE YAPILDI”
Burada 10 adet 6 metre çapında oba çadırının, 1 tane de 15 metre çapında otağın bulunduğunu, hepsinin orijinal olduğunu belirten Başkan Aşgın,  “Biz bu çadırları Bilecik'te yaptırdık. Keçi kılından yapılan çadırların bütün yalıtımları yapıldı. Alttan ısıtmasıyla, içinin dizaynıyla, oturumuyla gerçekten o dönemleri bugüne taşıyan özel bir alan oluştu.Hemşehrilerimizden buraya büyük bir ilgi var. Şehir içi ve dışından burayı görmeye gelenler var. Ama burada bizim asıl gayemiz gençlerimize ulaşmak. Bu anlamda bu alanı çok önemsiyoruz” diye konuştu. 
“ÇORUMLU OBASI İSMİYLE MESAJ VERMEK İSTEDİK”
“Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” şeklinde bir sözleri olduğunu belirten Başkan Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası da herkes yapamaz konseptine uygun bir alan oldu. İsmini Çorumlu Obası koyduk. Aslında ismiyle beraber bir mesaj vermek istedik. İsmin özelliği şu, 1071'de Alparslan Malazgirt'e girdikten 3 yıl sonra Danişmentliler ve Melik Ahmet Gazi, Çorum'u fethediyor. Çorum'u fethettiğinde buraya yerleştirilen oba, Çorumlu Obası. Çorumlu Oymağı'nı, Türk boyları içerisinde buraya yerleştiriyorlar. Çorum ismimizi de zaten bu oymaktan alıyoruz. Yeni neslimize şunları demek istiyoruz: Burası bugün Türk yurdu olmadı. Bin yıldır Türk yurdu ve burayı fetheden Melik Gazi’dir. Nice şehitlerle, nice gazilerle at üzerinde kurulmuş bir medeniyetiz. Bu vatan bizlere kolay vatan olmadı. Bu bayrak kolaylıkla dalgalanmıyor. Onu göstermek istedik.” 
'BU BAŞARI TÜM ŞEHRİMİZİN’
Çorumlu Obası'nın kendileri adına büyük bir gurur olduğunu ifade eden Halil İbrahim Aşgın, "Bu oba bizim gururumuz oldu. Birincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde almak da başka bir onur oldu. Aslında bu onur, tüm şehrin onurudur. Birliktelik ve beraberlik olursa, el ele verilirse başarı da beraberinde geliyor. Bu başarı bizim şahsımızın ya da sadece belediyemizin değil, şehrimizin bir başarısıdır. Bu ödül bize çok iyi geldi. Tabi 283 proje ve 128 belediyenin katıldığı bir yarışma, farklı kategoriler var. Kategorilerden bir tanesi de fiziki alt yapıydı. Bizim bu projemiz, gençlik hizmetlerinde kullanılacak fiziki alt yapı kategorisinde derece aldı ve birinci oldu. Bu da bize onur ve şeref oldu” şeklinde konuştu.
(Yusuf ÇINAR)

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