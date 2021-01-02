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İşten çıkarma yasağının süresi iki ay daha uzatıldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel 02.01.2021, 13:17
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İşten çıkarma yasağının süresi iki ay daha uzatıldı

Salgın nedeniyle İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş Kanunu’na eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.
(Reuters)

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