“İşten çıkarılan işçiler tekrar işe başlatılmalı”

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş’e üye oldukları ve toplu sözleşme çoğunluğunu kazanması sonrası 90 kişinin işten çıkarılmasının üzerinden iki haftadan fazla bir zaman geçtiğini belirten Veldet, “Koronavirüs salgını nedeni ile işten çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde işverenler 4857 sayılı iş kanununun 25/2 maddesini (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) gerekçe göstererek metal işçilerinin teminatları dahi verilmeden haksız bir şekilde işten çıkarılmışlardır.

Son derece ağır koşullarda, kurşun başta olmak üzere ağır metal maruziyeti altında çalışan işçiler sadece çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenceli iş ve güvenli gelecek istemektedirler” ifadelerini kullandı.

Sendika üyeliğinin anayasada tanımlanan bir hak olduğunu kaydeden Veldet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hiç bir işçi sendikaya üye olduğu için işten atılamaz. İşçilerin hak araması suç değildir. Adalet her şeyden önce işçinin alın teridir, emeğidir. Hakkını alması haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılmamasıdır.

Bu zorlu süreçte, hiçbir koşulda işçi çıkarılmaması istihdamı korumak, çalışanları işsiz bırakmamak için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. İşveren ile sendika arasında sorunların çözümü için masaya oturulmalı, işten çıkarılan işçiler işe tekrar başlatılmalıdır. Herkesi bu sorumluluğa davet ediyoruz. Her türlü yasal çerçeve içerisinde işverenle anlaşma yapılmasını istiyoruz.

8 Aralıkta iş akitlerine son verilen işçi kardeşlerimiz pandemi dönemi ve bu soğuk kış gününde geçimlerini zor temin etmektedirler. Bu sorun vicdan sahibi herkes de derin yaralar bırakmaktadır.

Bizler KESK’e bağlı sendikalar olarak sınıfsal tavrını emekten, emekçiden yana belirleyen, emeğin aslında insanca yaşamak olduğunu ve bu uğurda mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermeyen KESK sendikaları olarak işten çıkarılan işçilerin sendika hakları güvence altına alınana kadar ve işlerine geri dönünceye kadar bu onurlu mücadelede yanlarında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” (Haber Merkezi)