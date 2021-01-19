İşten çıkarılan işçiler 23 km yürüdü

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu öncülüğünde Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz", "Ölüm olsa sonumuz, Ankara'dır yolumuz" şeklinde sloganlar attı.

“HAKKIMIZI SAVUNACAĞIZ”

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin 43 gündür eylem yaptığını dile getirdi. İşçilerin sendika üyesi olarak iş yerlerine dönmelerini sağlamak için eylemlerini sürdüreceklerini belirten Serdaroğlu, "Buradan fabrikaya kadar yürüyüp hakkımızı savunacağız. Daha sonra işçi kardeşlerimizle Ankara'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gideceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından 100 civarında işçi, Çerkezoğlu'nun da katılımıyla Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya yürüdü.

“SENDİKALI OLMAK MEMLEKETE SAHİP ÇIKMAKTIR”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, fabrika önünde yaptığı konuşmada işçilerin sendikaya üye olmasının anayasal hakları olduğunu söyledi. Sendikalı olmanın işverenin, patronun iki dudağı arasından çıkan sözün iş yerinde kanun sayılmasına karşı işçinin kendi işine, ekmeğine ve geleceğine sahip çıkmak olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, “Sendikalı olmak çocuklarımızın geleceğine, bu ülkenin geleceğine, memlekete sahip çıkmaktır. O nedenle bütün bu haksızlıklar, bizim için hükümsüz olan bu tutumlar karşısında sonuna kadar yasal ve anayasal hakkımıza sahip çıkacağız” dedi.

“KAZANANA KADAR OMUZ OMUZA OLACAĞIZ”

Sendika haklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını bildiren Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Örgütlü çalışmak hakkımıza sahip çıkacağız. Ekmekçioğlu işçisi arkadaşlarımızın bu onurlu mücadelesi başarıyla sonuçlanana kadar sendikamız Birleşik Metal İş ve DİSK olarak bütün örgütlü gücümüzle sonuna kadar bu mücadelede omuz omuza yan yana olacağız.”