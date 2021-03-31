Ahlatcı, AR-GE’ye yatırım yaparak, büyük bir özveriyle, “dahi” olarak nitelenen 4 genç bilim insanının önünü açtı, Ankara’da Nanografi A.Ş.’yi kurup araştırma ve geliştirme faaliyetlerini finanse etti. Tıp fakültelerinden 40 bilim insanının da katılımıyla, “dünyanın ilk” burundan sprey şeklinde uygulanacak koronavirüs aşısının bulunmasını sağladı.

Ahlatcı, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’le geçen hafta yaptığı görüşmede, Atak Helikopterlerinin ve Milli Muharip Uçaklarının yapımına katkı sağlamak üzere prensip anlaşmasına vardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından önceki gün Ankara’da açılışı yapılan Grafen Seri Üretim Tesisi ise, Türkiye’nin grafen üreten 10 ülke arasına girmesini sağladı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Ahlatcı’yı örnek göstererek, tüm iş insanlarını AR-GE’ye ve girişimci genç bilim insanlarına yatırım yapmaya çağırdı.

“Ahlatcı, ülkemizin önemli altın oyuncularından biri, ama AR-GE’nin ne kadar önemli olduğunun farkında ki, genç girişimcilerimize yatırım yaptı. Belki bu ürünler; O’nun sattığı altınlardan çok daha fazla değere ulaşabilecek” diyen Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak AR-GE ve teknoloji ile katma değer oluşturabilirsiniz. Ben bu manada da Ahmet Beyi tebrik ediyorum. İşte vizyoner olmak budur. Geleneksel iş insanlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum. Bakın, girişimlerimiz milyar dolar değerlerini aşmaya başladı. Lütfen bu alanlara yatırım yapın. Geleneksel işleriniz devam etsin, ama kendinize makam aracı olarak bir Mercedes eksik alın, o parayı gelin girişimci gençlerimiz için kullanın. Gençlerimize yatırım yapın. Onların bu ülkeyi kalkındırma hamlesine destek olun.”

