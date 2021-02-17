İşte Çorum’daki günlük ortalama vaka sayısı

NASIL HESAPLANIYOR?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka açıklamasını 100 bin kişiye düşen oran üzerinden veriyor. Çorum’un haftalık koronavirüs sayısı 35,36 olarak açıklandı. Çorum’un nüfusunun 530 bin olduğu göz önüne alındığında bu rakam 5.3 ile çarpıldığında haftalık koronavirüs vaka sayısı ilimizde 187 kişi sayısına karşılık geliyor. Bu da günlük ortalama 26 kişi demek oluyor.

VALİ ÇİFTÇİ'DEN "YERİNDE TEDBİR" AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığının il bazında açıkladığı haftalık vaka sayılarını değerlendiren Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'un her yüz binde 35,36'lık değeriyle 53 ili geride bıraktığını, 27 ilin ise Çorum’dan daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Kentteki vaka sayılarında azalma yaşandığına dikkati çeken Çiftçi, "Salgınla mücadele kapsamında uygulanın kısıtlamalarla ilgili karar henüz illere bırakılmadı. Bakanlığımızın verilerinden anlaşıldığı üzere ilimizde vaka sayıları azalıyor. Artık, 'yerinde tedbir' dönemine geçiyoruz. Yetki bize geçtiğinde vaka sayılarındaki azalışa göre tedbirleri biraz daha gevşetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.