İşte bu inanca ve güvene, bu morale ihtiyacımız var

Toplumun bir de, umuda ve morale ihtiyacı var. Zira, insanların borçlarını ödeyebilmeleri, giderlerini karşılayabilmeleri için, gelirlerinin kesilmemesi gerekiyor. Üretimini, satışını durduran işletme sahibinin, çalışanlarına ücret ödeyebilmesi için kamunun desteğine muhtaç olduğu da bir gerçek.

Bir yandan küresel felaketle uğraşırken, diğer yandan da ekonominin çöküşüne izin vermeme sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluk, elbette büyük ağırlığıyla ülkeyi yönetenlerin omuzlarında. Ama, konumuna göre herkesin de sorumluluğu ve yükümlülüğü var.

İşte bu karamsarlık ortamında, devletine, milletine, ulusal ekonominin gücüne ve ülkesinin aydınlık geleceğine güvendiğini söyleyen Ahmet Ahlatcı, Türkiye’ye örnek olacak bir jest yapıp, hiçbir çalışanlarını işten çıkarmayacaklarını, üstelik istihdamı yüzde 10 oranında da artıracaklarını açıklayarak, Çorumlu hemşehrilerinin bir kez daha yüzünü ağarttı.

Ahlatcı’nın bu duyarlılığını ve memleketseverliğini ayakta alkışlıyoruz.