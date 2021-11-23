İstanbul’un en yüksek tepesinde STK buluşması

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu yöneticilerine, İstanbul’un en yüksek tepesi Çamlıca’da, 400 metre yüksekliğindeki Radyo Kulesi’nde kahvaltı verdi.

STK sorunlarının ve beklentilerinin dile getirildiği, yapılabilecek çalışmaların istişare edildiği buluşmada, Konfederasyon Başkan Yardımcısı olan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metih Akkuş ile Yardımcısı Yasin Akça da hazır bulundu.

(Haber Merkezi)