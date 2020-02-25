İstanbul’daki Çorumlular 62. kez buluştu

Amaçlarının üyeler arasında beraberliği sağlayıp kaynaştırmak olduğunu ifade eden Göktürk, “Hafta içi olmasına rağmen 200’ün üzerinde katılımcının olması bizi umutlandırmıştır, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir, inşallah bundan sonraki geceleri büyük salonlarda düzenlemek istiyoruz” dedi.

Gecede Ataşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Aydoğanoğlu, Osmancıklı Dernekler Federasyonu Başkanı Av.Oğuzhan Er ve ÇORDEF Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Gölten birer konuşma yaparak birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaketlerinin verildiği gece sanatçılar Ali Gürsoy ve Nuri Kayaer ve arkadaşlarının seslendirdiği eserlerle devam etti.

Başta Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) ve Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) olmak üzere çok sayıda STK başkan ve yönetim kurulu üyesi ile 200’ün üzerinde katılımcının hazır bulunduğu gecede katılımın fazla olması nedeniyle salona ilave masa ve sandalyeler getirildi.

(Haber Merkezi)