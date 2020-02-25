Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
114365
ALTIN
324.652
DOLAR
6.1305
STERLİN
7.9757
EURO
6.6634

İstanbul’daki Çorumlular 62. kez buluştu

Dünya Çorumlular Platformu tarafından her ayın 19’unda gerçekleştirilen “Çorumlular Günü” etkinliğinin 62.’si İstanbul Bağcılar’da Osmancık Aydın Köyü ve Seki Derneği (ASDER) sahipliğinde ve sponsorluğunda gerçekleştirildi. Programın açış konuşmasını ASDER Başkanı Nurettin Karakaş yaparken, Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk de konuşmasında; ASDER Başkanı Nurettin Karakaş başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçenlere, teşekkür etti.

İstanbul’daki Çorumlular 62. kez buluştu

Dünya Çorumlular Platformu tarafından her ayın 19’unda gerçekleştirilen “Çorumlular Günü” etkinliğinin 62.’si İstanbul Bağcılar’da Osmancık Aydın Köyü ve Seki Derneği (ASDER) sahipliğinde ve sponsorluğunda gerçekleştirildi. Programın açış konuşmasını ASDER Başkanı Nurettin Karakaş yaparken, Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk de konuşmasında; ASDER Başkanı Nurettin Karakaş başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçenlere, teşekkür etti.

25 Şubat 2020 Salı 22:10
İstanbul’daki Çorumlular 62. kez buluştu

Amaçlarının üyeler arasında beraberliği sağlayıp kaynaştırmak olduğunu ifade eden Göktürk, “Hafta içi olmasına rağmen 200’ün üzerinde katılımcının olması bizi umutlandırmıştır, doğru yolda olduğumuzun göstergesidir, inşallah bundan sonraki geceleri büyük salonlarda düzenlemek istiyoruz” dedi.

Gecede Ataşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Aydoğanoğlu, Osmancıklı Dernekler Federasyonu Başkanı Av.Oğuzhan Er ve ÇORDEF Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Gölten birer konuşma yaparak birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaketlerinin verildiği gece sanatçılar Ali Gürsoy ve Nuri Kayaer ve arkadaşlarının seslendirdiği eserlerle devam etti.

Başta Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) ve Osmancık Dernekler Federasyonu (OSDEF) olmak üzere çok sayıda STK başkan ve yönetim kurulu üyesi ile 200’ün üzerinde katılımcının hazır bulunduğu gecede katılımın fazla olması nedeniyle salona ilave masa ve sandalyeler getirildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Eğitim Sen'den CHP Merkez İlçe'ye kutlama ziyareti
Eğitim Sen'den CHP Merkez İlçe'ye kutlama ziyareti
Çorum’da popüler bebek isimleri “Zeynep” ve “Eymen”
Çorum’da popüler bebek isimleri “Zeynep” ve “Eymen”
Eğitim-Sen 11. Olağan Genel Kurulu’nu topluyor
Eğitim-Sen 11. Olağan Genel Kurulu’nu topluyor
Hüseyin Töremiş, son yolculuğuna uğurlandı
Hüseyin Töremiş, son yolculuğuna uğurlandı
“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”
“Başarı, ders alınmış başarısızlıktır”
Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da
Aile danışmanlığı temel eğitimi Çorum’da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim