İstanbul’da yaşayan Çorumlular yangın bölgesine yardıma koştu
İstanbul’da faaliyet gösteren Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) yöneticileri, Manavgat’taki büyük orman yangını başlar başlamaz, afet bölgesine yardım malzemesi götürdüler ve yangını söndürmek üzere cansiperane çalışan ekiplere destek olmaya çalıştılar.
Güncel 11.08.2021, 22:17
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ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, yardımcıları Dursun Ünlü, Yalçın Akbay, Abdullah Çıtak ve Ali Cömert, hayırseverlerin katkılarıyla temin ettikleri baretten yangın eldivenine kadar çeşitli ihtiyaç malzemelerini Manavgat’taki sivil savunma ekibine teslim ettiler.
(Haber Merkezi)
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