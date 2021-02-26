İstanbul’da Çorumlular biraraya geldi

Türkiye genelinde büyük kalabalıklarla il kongrelerine devam eden AK Parti’de geçtiğimiz gün gerçekleştirilen İstanbul kongresi de büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakan ve parti yöneticisinin katıldığı kongreye AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da iştirak etti.

Kongreye katılımını sosyal medya hesabından duyuran Yusuf Ahlatcı, “Büyük kongremizdeyiz! AK Parti 7. Olağan İstanbul İl Kongremiz büyük bir coşku ile başladı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan hitaplarını gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Yusuf Ahlatcı İstanbul’daki kongrede ayrıca önceki dönem Bağcılar Belediye Başkanı hemşehrimiz Feyzullah Kıyıklık, Avcılar önceki Dönem İlçe Başkanı hemşehrimiz Yaşar Karaarslan, Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü ile biraraya geldi. Ahlatcı ayrıca İstanbul’da AK Parti İl Başkanlığı’na seçilen Osman Nuri Kabaktepe’yle de biraraya gelerek kutladı.

(Haber Merkezi) pılan incelemelere göre OKS fonlarının değişken ve değişken katılım kategorilerinde TÜFE'nin üzerinde getiri sağladığı görüldü. En yüksek ağırlıklı ortalama net getiri yüzde 45,8 ile değişken katılım fonları kategorisinden elde edildi.

(AA)