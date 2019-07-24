İstanbul’da Çorumlular 55 kez biraraya geldi

Bayat İlçesi Kunduzlu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sponsorluğunda yapılan program saat 19:19’da tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda bir konuşma yapan Kunduzlu Köyü Dernek Başkanı Bekir Okumuş, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, hane sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını, hanelerinin her zaman açık olduğunu ifade etti.

Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk ise her ayın 19’u Çorumlular Günü’nün küskünlerin barıştığı, kırgınların kucaklaştığı birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu kaydederek, “Bugün hiçbir kişi, kurum yada kuruluşun değil sizin gününüzdür. Çorumlu olduğunuz ve Çorumluları sevdiğiniz için bu güne sahiplenin. Sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı memleketimiz insanlarının birlik, beraberlik ve dayanışmaları adına Dünya Çorumlular Platformu olarak sizlerin de desteklerinizle “Geleneksel her ayın 19’u Çorumlular Günü” etkinliğimizi düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından geceye sponsorluk yapan Kunduzlu Köyü Dernek Başkanı Bekir Okumuş’a ile destek ve katkılarından dolayı Beygircioğlu Köyü Dernek Başkanı Elvan Gezer’e plaket takdim edildi.

(Volkan SINAYUÇ)