Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504

“İstanbul’da Çorum Tanıtım Günleri şart”

Ankara’da yaşayan işadamı hemşehrimiz Murat Koçak, yıllardan beri, İstanbul’da “Çorum Tanıtım Günleri” düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Murat Koçak, geçtiğimiz günlerde bu konudaki çağrısını tekrarlayarak, tüm yöneticileri, meslek kuruluşlarını ve STK’ları göreve davet etti.

“İstanbul’da Çorum Tanıtım Günleri şart”

Ankara’da yaşayan işadamı hemşehrimiz Murat Koçak, yıllardan beri, İstanbul’da “Çorum Tanıtım Günleri” düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Murat Koçak, geçtiğimiz günlerde bu konudaki çağrısını tekrarlayarak, tüm yöneticileri, meslek kuruluşlarını ve STK’ları göreve davet etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 01:22
“İstanbul’da Çorum Tanıtım Günleri şart”

Türkiye ekonomisinin kalbinin, bu büyük metropolde attığını, ayrıca İstanbul’da 200 bine yakın Çorumlu’nun yaşadığını belirten Murat Koçak, “İstanbul’da, Anadolu’nun hemen her şehri tanıtım günleri düzenliyor. Çorum’un bu büyük tanıtım fırsatını kullanmaması gerçekten üzüntü verici. Anadolu’nun sanayileşen şehri Çorum, geniş bir şekilde tanıtılmalı. Zira, İstanbul’da Çorum’u tanımayan o kadar çok insan var ki…” diye konuştu.

Murat Koçak’ın verdiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanıtım günleri için başvuran STK’lara ücretsiz yer tahsis ediyor. Yine ücretsiz olarak şu hizmetler Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor:

Kültür çadırı, stantları, tanıtım panoları ve vinil değişimi.Yöresel ürünler satış çadırı ve stantları. Yeme-içme stantları, masa ve sandalyeleri. Sahne sistemi ve sahne önü çadır. 24 saat güvenlik ve temizlik hizmeti. Elektrik ve su hizmeti. Stant alınlık hizmeti. Tüm bu hizmetler ücretsiz olduğu gibi, Belediye satışlardan herhangi bir pay da alınmıyor.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mustafa Yıldırım’ın kutlaması
Mustafa Yıldırım’ın kutlaması
Sedat Genç’ten “Atatürk maskı”
Sedat Genç’ten “Atatürk maskı”
“Çorum ekonomisinin toparlanma ihtiyacı var”
“Çorum ekonomisinin toparlanma ihtiyacı var”
Kadim dostların buluşması
Kadim dostların buluşması
Ahlatcı’ya dost ziyareti
Ahlatcı’ya dost ziyareti
“Girişimci sınırları aşan kişidir”
“Girişimci sınırları aşan kişidir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim