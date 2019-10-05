“İstanbul’da Çorum Tanıtım Günleri şart”

Türkiye ekonomisinin kalbinin, bu büyük metropolde attığını, ayrıca İstanbul’da 200 bine yakın Çorumlu’nun yaşadığını belirten Murat Koçak, “İstanbul’da, Anadolu’nun hemen her şehri tanıtım günleri düzenliyor. Çorum’un bu büyük tanıtım fırsatını kullanmaması gerçekten üzüntü verici. Anadolu’nun sanayileşen şehri Çorum, geniş bir şekilde tanıtılmalı. Zira, İstanbul’da Çorum’u tanımayan o kadar çok insan var ki…” diye konuştu.

Murat Koçak’ın verdiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanıtım günleri için başvuran STK’lara ücretsiz yer tahsis ediyor. Yine ücretsiz olarak şu hizmetler Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor:

Kültür çadırı, stantları, tanıtım panoları ve vinil değişimi.Yöresel ürünler satış çadırı ve stantları. Yeme-içme stantları, masa ve sandalyeleri. Sahne sistemi ve sahne önü çadır. 24 saat güvenlik ve temizlik hizmeti. Elektrik ve su hizmeti. Stant alınlık hizmeti. Tüm bu hizmetler ücretsiz olduğu gibi, Belediye satışlardan herhangi bir pay da alınmıyor.

(Haber Merkezi)