İstanbul’da büyük “Çorum tanıtımı” hazırlıkları 

Bu cümleden olmak üzere, Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’nun İstanbul Yenikapı’da düzenlediği Tanıtım Günleri’ne de Çorum standı açılarak tanıtım yapıldı. Bu standı, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül de ziyaret ederek, aynı zamanda Konfederasyon’un da Genel Başkan Vekili olan Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş ve diğer yöneticilerle görüştü.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun Ataşehir’deki merkezinde yapılan toplantıya ise, İstanbul Vali Yardımcısı, hemşehrimiz Levent Kılıç katıldı.

Kültür, sanat, tarih ve gastronomi alanları ile Çorum’un tanıtımını kapsayan İstanbul’daki 1. Çorum Tanıtım Günleri’nin hazırlıkları için Çorum’a gelen Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Maltepe’deki Tanıtım Günleri’nde 60 yöresel stant, 16 yemek standı, 25 kültür standı kurulacak, 18 dönüm alanda, kültür çadırı 2.700 metrekare, yöresel stantlar çadırı ise 2.100 metrekare olacak. İBB tarafından kurulan sahne ve ses sistemi ise tam profesyonel nitelikte. Burada, Coşkun Sabah, Resul Dindar gibi tanınmış sanatçılar ile Çorumlu sanatçı Duygu Koçak ve Çorum dostu sanatçı Yağmur Yalçın gibi pek çok sanatçı sahne alacak.



(Volkan SINAYUÇ)

