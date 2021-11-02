İstanbul’da büyük “Çorum tanıtımı” hazırlıkları
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği “Çorum Tanıtım Günleri” için hazırlıklar yoğun biçimde devam ediyor.
Bu cümleden olmak üzere, Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’nun İstanbul Yenikapı’da düzenlediği Tanıtım Günleri’ne de Çorum standı açılarak tanıtım yapıldı. Bu standı, Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül de ziyaret ederek, aynı zamanda Konfederasyon’un da Genel Başkan Vekili olan Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş ve diğer yöneticilerle görüştü.
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun Ataşehir’deki merkezinde yapılan toplantıya ise, İstanbul Vali Yardımcısı, hemşehrimiz Levent Kılıç katıldı.
Kültür, sanat, tarih ve gastronomi alanları ile Çorum’un tanıtımını kapsayan İstanbul’daki 1. Çorum Tanıtım Günleri’nin hazırlıkları için Çorum’a gelen Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş ve Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça, dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.
Maltepe’deki Tanıtım Günleri’nde 60 yöresel stant, 16 yemek standı, 25 kültür standı kurulacak, 18 dönüm alanda, kültür çadırı 2.700 metrekare, yöresel stantlar çadırı ise 2.100 metrekare olacak. İBB tarafından kurulan sahne ve ses sistemi ise tam profesyonel nitelikte. Burada, Coşkun Sabah, Resul Dindar gibi tanınmış sanatçılar ile Çorumlu sanatçı Duygu Koçak ve Çorum dostu sanatçı Yağmur Yalçın gibi pek çok sanatçı sahne alacak.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6