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İstanbul’da 56. buluşma

Dünya Çorumlular Platformu tarafından düzenlenen Çorum Buluşması’nın 56.’sı İstanbul’da gerçekleştirildi.

İstanbul’da 56. buluşma

Dünya Çorumlular Platformu tarafından düzenlenen Çorum Buluşması’nın 56.’sı İstanbul’da gerçekleştirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:56
İstanbul’da 56. buluşma

Gurbette hasret gidermek için bir araya gelen Çorumlular, birlik ve beraberliklerini sergiledi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Çınar Düğün Salonu’nda düzenlenen buluşma, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Emekli İlahiyatçı Vaiz Recep Demirci’nin okuduğu dualarla devam eden buluşmanın açılış konuşmasını Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk yaptı.

Göktürk, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etmesinin ardından sponsorlar Sungurlu İkizli Köyü Dernek Başkanı Mahir Karakuş, Kargılı Aydın Emlak sahibi Şeref Aydın, Sungurlu Hacıömer Köyü’nden Battal Kaçmaz’a, 1,5 yıldır Dünya Çorumlular Platformu ile birlikte Çorumlular Günü düzenlenmesine katkı sağlayan Plakamız 19 İstanbul Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdullah Çıtak’, Çınar Düğün Salonu’nu ücretsiz olarak tahsis eden Behçet Çınar’a ve Dünya Çorumlular Platformu üyeleri huzurunda düzenlenen anket sonucuna göre Temmuz-2019 Çorumlusu seçilen İskilip Kuzköy Dernek Başkanı Şenol Koçak adına Bilal İçyer’e plaket verdi.

DUHA SARE İÇİN SEFERBER OLDULAR

Sindirim sistemlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisi devam eden 4 yaşındaki “Duha Sare”nin sağlığına kavuşması için gerekli 122.790 liranın sağlanması için İstanbul Valiliği onayı ile başlatılan kampanyaya destek olunması için de çağrılarda bulunulan toplantıda Platform Başkanı Tevfik Göktürk, platform adına 5 ay önce Duha Sare ve ailesini ziyaret ettiklerini, 5 aydır yapılan çalışma neticesinde ihtiyaç olan 122.790 liranın henüz 32.000 lirasının toplandığını ifade etti. Başkan Tevfik Göktürk, “Desteklerin artarak devam etmesi ve 4 yaşındaki Duha Sare’nin iyileşmesi arzumuzdur” dedi.

Yemek arasından sonra müzik programına geçildi. Gecenin sonunda hatıra fotoğraflar çekildi.(Haber Merkezi)

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