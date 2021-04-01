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İstanbul Vali Yardımcısı Erten’in acı günü
İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in babası Avni Erten, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Güncel 01.04.2021, 19:47
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Yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda olan Avni Erten, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olan Erten'in cenazesinin 2 Nisan Cuma günü Kargı ilçesine bağlı Uzunyurt Köyünde sabah saat 09.00'da defnedileceği öğrenildi.
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