İstanbul Vali Yardımcısı Erten’in acı günü

Yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda olan Avni Erten, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olan Erten'in cenazesinin 2 Nisan Cuma günü Kargı ilçesine bağlı Uzunyurt Köyünde sabah saat 09.00'da defnedileceği öğrenildi.