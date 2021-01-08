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İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Güncel 08.01.2021, 01:44
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İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilanda belirtilen pozisyonlarda 22 Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek.

Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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