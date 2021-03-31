“İstanbul Sözleşmesi”nin feshinin iptali için CHP’li kadınlardan dava

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 81 ilin kadın kolları başkanları ile birlikte genel merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir bölümüne katılarak destek verdiği basın açıklamasında CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar da hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 ilin kadın kolları başkanları, genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri, parti meclisi üyeleri ve bazı parti yöneticilerinin katılımı ile basın açıklaması yapan Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararına karşı tavrımız net: Bu karar yok hükmündedir!” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin bir kişinin kararı ile feshedildiğine dikkati çeken CHP’li kadınlar, feshin iptali için Danıştay’a dava açtı. CHP’li kadınlar, 42 milyon kadının yaşam hakkının elinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.



Konuyla ilgili bilgi veren CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “2011 yılında kadınların ve kızının da yöneticisi olduğu KADER Derneğinin isteğiyle 600 milletvekilinin oyu ile TBMM’de kabul edilen uluslararası sözleşme, şimdi bazı Ak Parti’nin oy potansiyeli grupların isteğiyle bir kişi tarafından iptal ediliyor. Meclisin verdiği bir karar meclise sorulmuyorsa meclisin işlerliği ve gücü yok ediliyor demektir. CHP’li kadınlar olarak kararlıyız, buna engel olacağız. Bu feshi yok sayıyoruz. Çünkü amaç çeşitli bahanelerle İstanbul Sözleşmesi’nin iptali değil, arkasından gelecek cumhuriyetin değerlerini yok edici çalışmalarının olacağıdır. Anayasaya aykırı olan bu feshi kararını CHP kadınları ve tüm kadın dernekleriyle geri çektirmeye kararlıyız” dedi.

İstanbul Sözleşmesinin tam adının "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesidir" olduğunu hatırlatan Kamile Anar, bu sözleşmenin kadının can simidi olduğunu vurguladı.

Kamile Anar, “İstanbul Sözleşmesi, kadınların hayatını korurken erkeklerin de suç işlemesini engellemektedir. Çocukları da aile tramvayından koymaktadır. Böylece aileyi korumaktadır. Onun için bu bir hak, adalet mücadelesidir. Kadın erkek herkesin destek vermesi gerekmektedir. Meclisin verdiği hak, bir kişi tarafından elimizden alınıyorsa buna tepki vermek en doğal haktır. Biz de bunu yapıyoruz, bu mücadeleye herkesi çağırıyoruz” ifadesini kullandı.



(Haber Merkezi)