İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararı 1 Temmuz’da 

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmenin feshi kararı 19 Mart 2021 tarihinde duyurulmuştu.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekilmişti. Kararda "Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan 'Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu karar siyasiler başta olmak üzere birçok kişinin tepki göstermesine neden olmuştu.

(Haberler.com)

