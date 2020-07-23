“İstanbul Sözleşmesini uygulamayanlar kadına yönelik şiddetin ortağıdır”

Çok sayıda partilinin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Havanur Demirtaş, şiddetin karşısında kadınları yalnız bırakmayan elin İstanbul Sözleşmesi olduğunu ifade etti. Sözleşmeden imzanın çekilmesinin kadına yönelik şiddetin devlet tarafından meşrulaştırılması anlamına geldiğini belirten Demirtaş, “Sözleşme ve 6284 sayılı kanun şiddet mağdurları için her türlü ayrımı kaldırıyor. İstanbul Sözleşmesini uygulamayanlar kadına yönelik şiddetin suç ortağıdır” dedi.

Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ise konuşmasında, son günlerde İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun tartışmaya açıldığını kaydederek, geçtiğimiz haziran ayın da 27 kadın cinayeti ve 23 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğini, İstanbul Sözleşmesinin uygulanması halinde bu kadınların yaşıyor olabileceğini kaydetti.

İstanbul sözleşmesinin kadına karşı insan hakları ihlali, ayrımcılık, özgürlüğün kısıtlanmasında dâhil olmak üzere kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren durumları kadına şiddet olarak tanımladığını anlatan Aydın, “Büyük bir mücadele ile geldiğimiz bu aşamada, İstanbul sözleşmesinin ve 6284 sayılı yasanın bizlere tanıdığı bu hakların geri alınmak istenmesinin tek açıklaması olabilir, Ak parti iktidarının siyasi ve ideolojik sıkışmışlık halidir.

İstanbul sözleşmesine ve 6284 sayılı yasaya karşı çıkanlar,

Kadın devletten güvence görüp erkeğin şiddetine kafa tutabiliyor, şiddet gören kadın isterse daha rahat boşanabiliyor, böylelikle aile birliği bozuluyor anlayışı taşımaktadır. Aile birliğini yasalar değil, şiddet bozar.

Psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kalan bir insanın aile birliği zaten mümkün değildir” dedi. (Haber Merkezi)