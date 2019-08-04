“İstanbul Sözleşmesi”ne tepki

24 Kasım 2011 tarihinde TBMM’den geçen sözleşmenin, toplumun temel dini, ahlaki ve kültürel dinamiklerini tahrip ettiğini, halkın inanç ve değerleriyle uyuşmadığını öne süren Yeniden Refah’lı kadınlar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı fıtrata aykırı bir kimliğe dönüştürmeyi hedef alan İstanbul Sözleşmesi’ne hayır!” dediler.

Sözleşmenin, eşcinselliğe özgürlük ve sapkın bir yapılanma olan LGBT’lilere örgütlenme desteği sağlayıcı nitelikte olduğunu iddia eden YRP Kadın Kolları yöneticileri, “Aile ve toplum, Avrupa’ya uyum yasalarına dayalı çıkarılan sözleşmelerle değil, ıslah edici olan İslami düzenin temel esaslarına bağlanılarak kurtulur” ifadesini kullandılar. (Esra ESEN)