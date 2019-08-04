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“İstanbul Sözleşmesi”ne tepki

Önceki gün gazetemizi ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Çorum İl Başkanı Seda Özdemir, STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Sevilay Tortum ve Gençlik Kolları Başkanı Hatice Kübra Ağır, “İstanbul Sözleşmesi”nin aile yapısına yönelik yıkıcı etkileri olduğunu savunarak, bu sözleşmenin feshini istediler.

“İstanbul Sözleşmesi”ne tepki

Önceki gün gazetemizi ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Çorum İl Başkanı Seda Özdemir, STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Sevilay Tortum ve Gençlik Kolları Başkanı Hatice Kübra Ağır, “İstanbul Sözleşmesi”nin aile yapısına yönelik yıkıcı etkileri olduğunu savunarak, bu sözleşmenin feshini istediler.

04 Ağustos 2019 Pazar 22:10
“İstanbul Sözleşmesi”ne tepki

24 Kasım 2011 tarihinde TBMM’den geçen sözleşmenin, toplumun temel dini, ahlaki ve kültürel dinamiklerini tahrip ettiğini, halkın inanç ve değerleriyle uyuşmadığını öne süren Yeniden Refah’lı kadınlar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı fıtrata aykırı bir kimliğe dönüştürmeyi hedef alan İstanbul Sözleşmesi’ne hayır!” dediler.

Sözleşmenin, eşcinselliğe özgürlük ve sapkın bir yapılanma olan LGBT’lilere örgütlenme desteği sağlayıcı nitelikte olduğunu iddia eden YRP Kadın Kolları yöneticileri, “Aile ve toplum, Avrupa’ya uyum yasalarına dayalı çıkarılan sözleşmelerle değil, ıslah edici olan İslami düzenin temel esaslarına bağlanılarak kurtulur” ifadesini kullandılar. (Esra ESEN)

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