CHP Kadın Kolları, tüm illerde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.

Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, yaptığı açıklamada; “Sözümüz açık, kararımız net: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi’nden değil, önümüzden çekilin!” ifadesini kullandı.

Kamile Anar’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bugün İstanbul Maltepe Sahil Miting Alanı’nda “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” mitingi yapılıyor. Günlerdir İstanbul Valiliği’nden beklenen izin yazısı, nihayet 17 Haziran akşamı çıkabildi, ancak miting 1000 kişinin katılımı ile sınırlandırıldı. Maltepe’de en az 2 milyon kişilik alanın sadece 1000 kişi ile sınırlandırılması, kadınlardan korktuklarını gösteriyor. “Kotalar Bize Dar” diyerek yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, “Sayılar Bize Dar” diyoruz ve Türkiye’nin her noktasından sesimizi yükseltiyoruz, İstanbul’da toplanan kız kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Bu amaçla, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz.

Biz kadınlar, kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Tek adam rejiminin 20 Mart 2021 tarihinde, gece yarısı açıkladığı İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi. (Haber Merkezi)

