“İstanbul Sözleşmesi yaşatır”

İktidar partisi temsilcilerinin her fırsatta kadın kazanımlarını hedef almasının, sürekli kullanılan ayrımcı ifadelerin kadın katillerini daha fazla cesaretlendirdiğinin belirtildiği açıklamada eril yargının şiddet faillerini cezasız bırakması ve katillere verilen iyi hal indirimlerinin şiddet tehdidi altında yaşam süren kadınlara yenilerini eklediği, şiddetten kurtulmak için kolluğa ve yargıya başvuran kadınların yetersiz alınan ya da alınmayan önlemler nedeniyle korunamamasının kadınları daha fazla çaresizliğe ittiği kaydedildi.

İstanbul Sözleşmesi’nin; kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, şiddet faillerinin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için en ince ayrıntısına kadar titizlikle hazırlanmış ilk uluslararası sözleşme olduğunun dile getirildiği açıklamada,

Sözleşmenin amacının; ev içi şiddet dâhil kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek, ortadan kaldırmak, şiddeti önlemek için kadınları güçlendirmek, kadın–erkek eşitliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak, şiddet mağdurlarının korunması için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak, şiddete karşı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak olduğu dile getirildi.

Ülkede sığınma evi açma yükümlülüğü olan 237 belediye olmasına rağmen sığınağı olan 32 belediye bulunduğunun belirtildiği açıklamada, “Türkiye’ de kadına yönelik erkek şiddetine karşı 7/24 çalışan acil destek hattı hala yok. 2019 yılında Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili 4 bin 76 suç duyurusunun yüzde 82,4’üne yani 3 bin 357’sine “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. 2019 yılında “Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” başlığı altında 138 bin 529 şikâyet geldi, ancak bu şikâyetlerin yüzde 46,9’u yani 64 bin 972’si takipsizlikle sonuçlandı.

Türkiye’de kadın sığınaklarının mevcut yatak kapasitesi 3.482. İstanbul Sözleşmesi’ne göre olması gereken ise 8.315. Son 5 yıl içinde şiddet gören 1 milyon kadından 2 bine yakını öldürüldü.

Görüldüğü üzere, önleyici politikaların oluşturulmaması, etkili soruşturma ve kovuşturma yürütülmemesi, yargılamalar sonucunda caydırıcı cezaların çıkmaması, hatta çoğu kez kadınların şiddeti hak ettiklerini ima eden ifadelerin kullanımı kadına yönelik şiddetin katlanarak devam etmesine neden oluyor.

İstanbul Sözleşmesinin siyasal iktidar ve iktidarla aynı ideolojiden beslenen gerici çevrelerce hedef alınmasının nedeni, sözleşmenin toplumsal cinsiyet eşitliğini temel almasıdır. Kadınları değil aileyi korumayı önceleyen, şiddeti değil boşanmayı engellemeyi amaç edinen iktidarın cinsiyetçi saldırılarının hedefi, kadınları kamusal alanlardan çekip eve hapsetmek, tekçi, gerici ideolojisini kadınların yaşamı üzerinde kurduğu denetimle tüm topluma yaymaktır.

Bahsedildiği gibi aileyi parçalayan İstanbul sözleşmesi ve sözleşmeyi savunanlar değil, erkek şiddeti ve bu şiddeti önlemek için oluşturulan sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenlerdir. İstanbul sözleşmesinin nefret diliyle beslenen ırkçı, gerici kesimlerce hedef alınmasının nedeni sözleşmenin ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, medeni hal, göçmenlik statüsü gibi nedenlerle hiçbir kesimin ayrımcılığa uğramamasını temin etmesidir.

KESK’li kadınlar olarak yaşamlarımızdan, haklarımızdan eşit ve özgür yaşam mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Herkesi evde, işte, sokakta yaşamlarımızı kuşatan şiddete karşı yükselen kadın isyanını sahiplenmeye, iktidarı ise İstanbul Sözleşmesini iptal etmek yerine gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi. (Haber Merkezi)