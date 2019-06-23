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İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde sonuçlar belli oldu... Oyların yaklaşık yüzde 54'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45'ini Binali Yıldırım aldı.

İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde sonuçlar belli oldu... Oyların yaklaşık yüzde 54'ünü Ekrem İmamoğlu, yüzde 45'ini Binali Yıldırım aldı.

23 Haziran 2019 Pazar 20:40
İstanbul seçimi Ekrem İmamoğlu'nun zaferi ile bitti

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi saat 17.00'de sona ermişti.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimiyle ilgili yayın yasağını da az önce kaldırdı.

YSK'DAN HATALI MÜHÜR KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

Kurul, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarflardaki oyların geçerli sayılmasına yönelik AK Parti ve CHP'nin başvurusu üzerine saat 14.00'te toplandı.

Başvuruyu görüşen YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini kabul ederek, söz konusu zarflardaki oyların geçerli sayılmasına hükmetti.

Son Güncelleme: 24.06.2019 01:09
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