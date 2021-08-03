İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu   

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli olmak üzere Çorum, Malatya ve Tokat'ta operasyon başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

Operasyon ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

(İHA)

