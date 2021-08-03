İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Çorum, Malatya, Tokat ve İstanbul'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Güncel 03.08.2021, 23:39
18
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli olmak üzere Çorum, Malatya ve Tokat'ta operasyon başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.
Operasyon ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
(İHA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
açık