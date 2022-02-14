İstanbul Kargı Dernekler Federasyonu kuruldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Kargı Dernekler Federasyonu Kurucu BaşkanI Selami Topçu, “İstanbul'da ve ülkenin dört bir yanında ikamet eden Kargılı hemşehrilemizi bir araya getirmek, her türlü sıkıntılarında, dertlerinde, iyi ve kötü günlerinde yanında olmak, destek vermek, birlik ve dayanışmayı sağlamak kısacası büyükşehirde kültürümüzü yaşatmak, varlığımızı sürdürmek, yok olmamak amacıyla Kargı Dernekler Federasyonu bugün itibari ile resmi olarak kurulmuştur. Dernek Başkanlarımıza çağrımız, Kargı ve köylerine mensup tüm derneklerimizi bu oluşumun içinde görmek talebimizdir. Kargılı hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kargı Dernekler Federasyonu’nun kurucu köyleri ise Alioğlu Köyü, Çobankaya Köyü, Güney Köyü, Karaosmanlı Köyü ve Tepearkası Köyü’nden oluştu.

(Bülent USLU)

