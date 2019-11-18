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“İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı yıllık 40 milyar dolar olacak”

İstanbul Havalimanı CEO’su, hemşehrimiz Kadri Samsunlu, Pazar günü CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına konuk oldu. İstanbul Havalimanı’nın açılışının 1. yılı nedeniyle önemli değerlendirmeler yapan Samsunlu, havalimanı bütünüyle faaliyete geçtiğinde Türkiye ekonomisine katkısının 40 milyar dolar olacağını söyledi.

“İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı yıllık 40 milyar dolar olacak”

İstanbul Havalimanı CEO’su, hemşehrimiz Kadri Samsunlu, Pazar günü CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu “Hafta Sonu” programına konuk oldu. İstanbul Havalimanı’nın açılışının 1. yılı nedeniyle önemli değerlendirmeler yapan Samsunlu, havalimanı bütünüyle faaliyete geçtiğinde Türkiye ekonomisine katkısının 40 milyar dolar olacağını söyledi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 23:00
“İstanbul Havalimanı’nın ekonomiye katkısı yıllık 40 milyar dolar olacak”

ÇORUM HABER’in köşe yazarı, İmar ve İskan eski Bakanı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun oğlu olan, İstanbul Havalimanı’nı yapan ve işleten İGA’nın Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Avrupa’nın sıfırdan yapılan tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın ana planını, aşama aşama önümüzdeki 10 yılda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

“Tamamladığımız anda bu havalimanı ve havalimanı etrafındaki ekosistem, yani paydaşlarımız ve bizim paydaşlarımızla çalışan diğer ticari işletmelerin Türkiye ekonomisine katkısı 40 milyar dolar olacak. 40 milyar nedir? Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 4,9'udur. Bu, dünyada 3-3,5 gibi orandadır. Ama bu kadar büyük bir ekosistem vizyon olarak konduğu için Türkiye'de bu rakamın 4,5-5'lere kadar gelmesini hedefliyoruz.”

(Haber Merkezi)

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