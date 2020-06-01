“İstanbul Havalimanı, ülkemizin hedeflerine ulaşmada araç olacak”

İstanbul Havalimanı inşaatı ile başlayan süreçte çalışanların ve kendilerinin büyük bir tecrübe kazandığını ifade eden Samsunlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu havalimanında biz 1 milyar metreküp toprak hareketi yaptık. Bu, Atatürk Barajı'nın gövdesi için yapılan toprak hareketinin 13 katıdır. Burada harcanan betonlarla Amerika'daki 7 tane Empire State binası yapılabiliyor. Harcanan çelikle 15 tane Eyfel Kulesi yapılabiliyor. Bununla beraber toplam olarak 9 milyon metrekarelik pist-apron-taksi alanı, yani PAT sahası oluşturuldu. Bu da neredeyse Atatürk Havalimanı'nın tüm alanına eşit bir büyüklüktür.”

“Dünyanın en büyük terminalindeyiz. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. Bu çatı 65 futbol sahasına eşit bir çatıdır. Yekpare, tek bir bloktur. Bununla beraber en çok mutlu olduğumuz, devletimize garanti ettiğimiz 42 aylık sürede bu havalimanının tamamlanması, hizmete açılması ve bugün itibariyle de 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona çıkacak olmasıdır.”

“Umudu hiçbir zaman kaybetmemeniz lazım. Buradaki en önemli konu şu; biz korona krizinden önce 11 ay bu havalimanını çok başarılı bir şekilde işlettik. 400 binden fazla uçak indi kalktı ve 64 milyon yolcu geldi gitti. 50 milyondan fazla bagaj bizim sistemlerimizden geçti. Bir süre operasyonumuzu küçülttük, ama aynı hızla ayağa kalkıyoruz. İleriye umutla bakıyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduktan sonra, krizi atlatacağız.”

(İHA)