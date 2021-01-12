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İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek

Güncel 12.01.2021, 10:26
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İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek

İstanbul Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kartal Orman İşletme Şefliği Ataşehir B tipi Mesire Yeri işletme hakkı 20 yıllık süre ile kiraya verilecek.

İhale tarihi 27.01.2021 tarihi olup ihaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. 

İlanla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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