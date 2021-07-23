İstanbul çiğköfte salonu açıldı
Funda Can'ın sahibi olduğu İstanbul Çiğköfte Salonu, düzenlenen törenle açılarak müşterilerinin hizmetine girdi.
Güncel 23.07.2021, 23:52
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Bahabey Caddesi 130/A (İklim Blokları karşısı) adresinde bulunan işyerinin açılış törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, Belediye Meclis Üyesi Gazi Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, esnaf odalarının başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.
Açılış kurdelesinin Belediye Başkanı Aşgın ve diğer davetliler tarafından kesilmesini ardından, protokol üyeleri firma sahibi Funda Can'ı tebrik ederek, hayırlı ve bol kazançlı günler dilediler. (Taner ŞİMŞEK)
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