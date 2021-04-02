“İşsizlik ve yoksulluk daha da derinleşecek”

İktidarın salgının başından itibaren sermayeyi koruma tercihini ortaya koyduğunu ve sınırlı olan destekler büyük oranda işverenlere verildiğini kaydeden Yaşar, AKP iktidarının işsizlik fonu kasasından işçilere ödenen Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını sonlandırarak ekonomik ve sosyal tahribatı ağırlaştıracağını dile getirdi.

İktidarın, son yüzyılın en büyük salgını olan Covid-19’un ne kadar süreceği, virüsün nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğine karşılık Kısa Çalışma Ödeneğine son vermesinin emekçilere bakış açışını gösterdiğini ifade eden Yaşar, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Pandemi süresi boyunca toplam 3 milyon 756 bin 584 işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, toplamda kısa çalışma ödeneği kapsamında işçilere ödenen miktar ise İŞKUR verilerine göre 30 milyar TL. Şubat ayı verilerine göre 1,3 milyon işçi hâlihazırda kısa çalışma ödeneği kapsamında yer almaya devam etmektedir. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve çok daha düşük nakdi ücret desteği alan işçi sayısı 2,5 milyona yaklaşmıştır.

Ülkede 2000’de yüzde 6’larda olan işsizlik bugün iki katına, yüzde 13-14 bandına çıkmış durumdadır. AKP iktidarının kısa çalışma ödeneği desteğinin sonlandırarak işsizliği daha da büyütecektir. TÜİK’in geniş tanımlı işsizlik rakamının yüzde 29.1 olarak açıkladığı ve ekonomik kriz koşullarında Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırmak 1,3 milyon ücretli çalışanı işsizliğe mahkum etmektir.

Sosyal politikaları geliştirmesi, sosyal destekleri artırması gereken hükümet tam aksi hareket etmektedir. Oysa Kısa Çalışma Ödeneğinin sona ermesi değil, aksine kapsamının genişletilerek devam ettirilmesi gerekmektedir.

Benzer durum dünyanın hemen her ülkesinde görüldü. Ancak her ülkede salgın ile birlikte ortaya çıkan ekonomik sorunları aşmak, vatandaş ve iş dünyasına destek olmak üzere çok ciddi ekonomik paketler devreye alındı, kamu kaynakları vatandaşın hizmetine sunuldu. Destek programları zor zamanlarda vatandaşlarının nefes almasını, ekonominin çarklarının dönmesini sağladı.

Salgınla birlikte ülkede zengin ve yoksul arasındaki uçurum derinleşmiş emekçiler açlığa terk edilmiştir.

Esnafların halen tam kapasite ile çalışamadığı ve salgının durumuna göre yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceğini varsaydığımızda, Kısa Çalışma Ödeneğinin en azından pandemi sonrasına kadar devam etmesi gerekmektedir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; acilen iktidarı Kısa Çalışma Ödeneğinin pandemi sonuna kadar devam ettirmesi çağrısı yapıyor aksi durumda kitlesel işsizliğin yaşanacağı uyarısı yapıyoruz.” (Haber Merkezi)