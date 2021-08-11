İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,9 puan artışla yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,5 puan azalışla yüzde 50,2 oldu. İş gücü haziranda 222 bin kişi azalarak ve 31 milyon 984 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 10,4'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 2,9 puan arttı ve yüzde 45,9 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişilik yükselişle 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

Haziranda sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.