Son Dakika

İşsizlik oranı % 11.4 

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu.

Güncel 10.03.2022, 17:58
8
İşsizlik oranı % 11.4 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2022 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı önceki ayla aynı kaldı ve yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 21,6 oldu.
İşsizlik oranı 2020 ve 2021 yılı verilerinde bazı aylarda revizyona gidildi.
TÜİK'in daha önce yayımladığı duyuruya istinaden, çeyreklik ve yıllık haber bültenlerinde daha detaylı olarak verilen ve verilmeye devam edilecek olan sektöre ilişkin iş gücü göstergeleri Ocak 2022 Haber Bülteni'nden itibaren aylık olarak yayımlanmayacak.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 46,5'e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bine düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ocakta aylık bazda 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ocakta Aralık 2021'e göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.
(AA)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-2°
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@