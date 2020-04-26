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İşsizlik ödeneği banka hesaplarına yatırılacak

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını bildirdi.

26 Nisan 2020 Pazar 16:29
İşsizlik ödeneği banka hesaplarına yatırılacak

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürüldüklerini belirtti. Bu kapsamda, işsizlik ödeneğinin de banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, “Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık” ifadesini kullandı.
Hak sahiplerine IBAN numaralarını bildirmeleri gerektiğini hatırlatan Selçuk, “Halihazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız, ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya 'https://esube.iskur.gov.tr/' adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler” dedi.
IBAN bilgisini giremeyen ya da banka hesabı olmayan hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini de vurgulayan Bakan Selçuk, bu kapsamda olanlara ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.
(AA)
 

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