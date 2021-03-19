"İşsizlik çift haneli rakamlara tırmandı"

Borç ve icralar yüzünden canına kıyan insanların her gün haberlerde yer aldığını ve atanamayan gençlerin intihar aşamasına kadar geldiklerini belirten Özsaçmacı, “Savaş naraları ve şehitler, beka ile zeka arasına sıkışan iktidar ortaklarının metal yorgunluğunu gidermenin utanç verici aracı olmuştur” dedi.

İktidarı oluşturan koalisyonun kendi ile çeliştiğini, bir yanda mutlu azgın bir azınlık, bir yanda da ‘Baba benim püskevitim niye yok?’ diye ağlayan çocukların bulunduğunu ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sevgili hemşerilerim; Daha öncede belirtmiştim hepiniz görüyorsunuz yaşadığınız toplumda çok fena bir vaka var. ‘Oğlu harçlık isteyecek ve veremeyecek diye kimse uyanmadan evden erken çıkan babalar var. Eşi evden gidince doğal gazı kapatıp AVM'ye giden kadınlar var!’ Bu durum faciaya dönüşmüş durumdadır. Son günlerde intihar edenlerin vebali, içinden çıkılamaz geçim sıkıntılarını çaresizliği yaşatanlar bir gün yaşattıklarını yaşamazlar umarım. Herkes için iyiliği düşünmek bu kadar mı zor? İnsan yaşamı bu kadar mı basit? Çaresiz babalar, sessiz ağlayan analar, aç yatan evlatların vebalini kim alacak?

Kıymetli hemşerilerim; Halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümleri bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı olan ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konuları meclis gündemine taşıdığımızda koalisyon ortakları hep birlikte ret etmektedirler.

Faiz artırarak yükselen enflasyon yapısı ile var olanlarında özel teşebbüsleri, esnafı daha da zor günlerin beklediğinin göstergesi olmaktadır. Geldiğimiz nokta, ülkemizi yönetenlerin; planlama, öngörü ve uygulamada, nasıl bir beceriksizlik içerisinde olduğunu göstermektedir.

Sorun tek başına ekonomik olmaktan çıkmıştır. ‘Yapısal tıkanma’ söz konusudur. Türkiye, siyasal iklimi değiştirerek, yeni bir hikaye yazmak zorundadır. Ve şu bir gerçek ki, önümüzü açacak bu hikayeyi, ülkemizin ekonomisini bu hâle getirenlerin yazabilmesi mümkün değildir.”