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İşsizlik % 13'e yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik Haziran ayında, 2018'in aynı ayına göre 2,8 puan arttı ve yüzde 13'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi oldu.

İşsizlik % 13'e yükseldi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik Haziran ayında, 2018'in aynı ayına göre 2,8 puan arttı ve yüzde 13'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 20:17
İşsizlik % 13'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Haziran’da, 2018'in aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu. İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan arttı. (AA)

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