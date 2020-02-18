“İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması var”

Sayıları hızla azalan küçük esnafın il, ilçe ve köylerden büyük şehirlere göç ettiğini anlatan Palandöken, küçük esnafa yönelik yapılan yanlış uygulamanın yarın kendilerini de etkileyeceğini hesap edemeyen bu firmaların başlarına gelecekten habersiz bir şekilde yüz yıllık geleceği yok etmeye çalıştığını kaydetti.

“PATRON OLAN ESNAF ZİNCİR MARKETTE İŞÇİ KONUMUNA GEÇİYOR”

Zincir marketler yüzünden iş yapamayan esnaf ve sanatkarların küçük şehirlerden büyük şehirlere göç ederek patronluktan işçi konumuna geçtiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkenin dört bir yanında zincir marketlerin el atmadığı meslek, gitmedikleri il ve ilçemiz kalmadı. Resmen ülkenin her tarafını kuşatarak küçük esnafı bitme noktasına getirdiler. Yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayan esnafımız ekmek parası kazanamayınca dükkanını kapatıp büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Kendi işinin patronu olan esnafımız ailesiyle birlikte artık işçi konumuna geçerek zincir marketlerde reyon görevlisi olarak çalışıyor. Teknolojiye ayak uydurmayı bahane ederek küçük esnafı günden güne yok ediyorlar. Son zamanlarda işsizliğin sürekli yükselişe geçmesinde esnaf ve sanatkarlarımızın yok olması yatıyor” diye konuştu.

“ZİNCİR MARKETLERİN KAFASINA GÖRE HAREKET ETMESİ ÖNLENMELİ”

İşsizliğin önüne geçmek için Perakende Yasası’nda düzenleme yapılarak esnaf ve sanatkarların haksız rekabete karşı korunması gerektiğini belirten Palandöken, “Zincir marketlerin artık el atmadığı hiçbir sektör kalmadı. Zorunlu tüketim mallarından dayanıklı tüketim mallarına kadar her türlü ürünü satıyorlar. Gıda ürünlerinin yanı sıra teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, bijuteri, oyuncak, canlı çiçek, kontör, araç lastiği, motor yağı ve antifiriz gibi onlarca sektörün sattığı ürünleri satarak piyasanın dengesini bozuyorlar. Yılın belli dönemlerine özel ürünleri de pazarlayarak sektördeki diğer küçük işletmelerin işini tamamen elinden alıyorlar. Bu kuralsızlık artık son bulmalı. Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle her türlü ürünü satarak piyasayı alt üst edilmesinin önüne geçilmeli. Aynı zamanda zincir marketlerin açılış kapanış ve açılacakları yerlere getirilecek kurallar ile esnaf ve sanatkarlarımız haksız rekabet karşısında korunmalı” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)