Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96256
ALTIN
363.584
DOLAR
6.7079
STERLİN
8.3804
EURO
7.3380

İşsiz sayısı Ocak ayında geriledi

Ocak ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.

İşsiz sayısı Ocak ayında geriledi

Ocak ayında Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu.

10 Nisan 2020 Cuma 11:32
İşsiz sayısı Ocak ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile yüzde 15,7 oldu.

İstihdam oranı yüzde 44,0 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 44,0 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,0'ı tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 51,0 olarak gerçekleşti
İşgücü 2020 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,2 puanlık azalış ile yüzde 51,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 31,0 oldu
Ocak 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak yüzde 31,0 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 20,9 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 14,1, istihdam oranı yüzde 48,6 oldu
15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalışla yüzde 14,1, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 48,6, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 56,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,5, istihdam oranı yüzde 31,0 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalışla yüzde 24,5, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 31,0 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 41,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,7 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 24,5, istihdam oranı yüzde 31,0 oldu
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan azalışla yüzde 24,5, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 31,0 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 1,5 puanlık azalışla yüzde 41,1 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,5 puan azalarak yüzde 51,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 256 bin kişi azalarak 32 milyon 150 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 32 bin kişi, sanayi sektöründe 50 bin kişi, hizmet sektöründe 20 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 2 bin kişi arttı.

İlgili Haberler
Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 3 kişi yakalandı
Irak uyruklu kadının 4 bin lirasını gasp eden 3 kişi yakalandı
İkinci el araç satışları martta frene bastı
İkinci el araç satışları martta frene bastı
Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı
Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı
Evde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttı
Evde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttı
Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler
Yüzlerinde maske ve ellerinde silahlarla gelip gasp ettiler
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim