“İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanındayız”

Basın açıklamasını Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına DİSK/Emekli-Sen Çorum Temsilcisi Hikmet Aydın okudu. Siyonist İsrail rejiminin 72 yıldan bu yana Filistin topraklarını işgal ve ilhak ederek halka katliam ve zulümle baş eğdirmeye çalışarak saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Aydın, “Günlerdir İsrail kolluk güçleri gerçek mermiler ve bombalarla aralarında çocukların da olduğu yüzü aşkın Filistinliyi öldürdü. Gerekçesi ise Doğu Kudüs’te Filistinlilerin tahliye edilerek yerlerine Siyonist yerleşimcilerin yerleştirilmesinin protesto edilmesi, Mescidi Aksa’nın savunulmasıydı” dedi.

İsrail’ in en büyük destekçisinin emperyalist güçler olduğunu kaydeden Aydın, şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletlerin (BM) karar ve çağrılarını tanımayan İsrail yönetiminin ardında ABD gibi emperyalist güçlerden aldığı koşulsuz destek var. Özellikle BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve tüm Avrupa uzun yıllardan bu yanı koşulsuz olarak İsrail rejimini desteklemektedir. Önceki ABD Başkanı Trump’ un Kudüs’ü İsrail’ in başkenti ilan etmesi, Filistin’de koşulların giderek ağırlaşacağının bir göstergesi idi. Buna rağmen ülkemizin yöneticilerinin Trump’la ilişkilerinde bir değişiklik olmadı.”



“SORUMLULUK FİİLEN İSRAİL’LE

İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜREN ÜLKELERDEDİR”

Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişki kurduğunu ve anlaşma yaptığını belirten Aydın, “İsrail’e karşı en büyük mücadeleyi veren Suriye’ ye karşı ise Türkiye, Katar gibi ülkelerin aldığı tutum Filistin’e karşı saldırının daha da artmasına neden olmuştur. Bu nedenle, İsrail’in saldırılarında sorumluluk hem ABD gibi ülkelerde hem de Filistin’e destek olduğunu söyleyip fiilen İsrail ile ilişkisini sürdüren ülkelerdedir. Ülkemizde ise iktidar halkın İsrail’e karşı öfkesini iç politikaya tahvil etmektedir. Pandemi nedeniyle işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların taleplerini şiddet kullanarak bastıran hükümet, iş Filistin için sokağa çıkanlara geldi mi görmezden gelmektedir. Bu ülkede yasak, iktidara karşı gelen halka uygulanmaktadır” diye konuştu.(Nurdan AKBAŞ)

